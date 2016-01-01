نشر علاء مبارك نجل الرئيس السابق الراحل محمد حسنى مبارك فيديو لوالده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وقال الرئيس السابق الراحل محمد حسنى مبارك فى الفيديو " لعل حديثي لحضراتكم اليوم وهو آخر ما أتحدث به لبنى وطنى قبل أن ينتهي العمر يحين الأجل واوارى فى تراب مصر الطاهر انني، وقد اقترب العمر من نهايته احمد الله، مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما".
وتابع: "واننى بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات، أن مصر امانة فى اعناقكم فاحفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام، حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".
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التعليقات على بالصوت .. وصية حسني مبارك قبل وفاته
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