غدًا.. جامعة كفر الشيخ تستقبل أطباء الامتياز الجدد

تنظم كلية الطب جامعة كفر الشيخ، غدًا، السبت احتفالية كبرى لاستقبال أطباء الامتياز تحت عنوان "كيف تكون طبيبًا ناجحًا، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويحضر فعاليات الاحتفالية، الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل قرع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشافعي، منسق البرنامج التعليمي لأطباء الامتياز.
ومن جانبه، قال عميد كلية الطب، إنه سيتم الإعلان خلال الاحتفالية عن بدء مشروع تنمية مهارات التواصل والاتصال لدي أطباء الامتياز في صورة ورش عمل وندوات ومحاضرات عن مهارات التواصل والاتصال وكيفية التعامل مع الأزمات وآداب المهنة والجوانب القانونية والضوابط الشرعية.
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