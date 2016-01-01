وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على تنظيم قطاعات امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن توزيع القطاعات أصبح كالتالي:
- قطاع القاهرة أ يضم محافظات القاهرة والفيوم والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.
- قطاع القاهرة ب يضم مدارس محافظات الجيزة، وبني سويف، والبحر الأحمر، والتعليم والتدريب المزدوج.
- قطاع طنطا ويضم مدارس محافظات المنوفية والقليوبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تعرف على توزيع قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق