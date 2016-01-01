جامعة بنها: انتظام العمل بالمستشفى الجامعى وخط ساخن لتلقى الشكاوى



جامعة بنها جامعة بنها



أعلنت جامعة بنها انتظام سير العمل فى جميع الأقسام العلاجية وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي واستقبال الحالات المرضية طوال اليوم.



وقالت الجامعة فى بيان لها مساء اليوم إنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ في ماسورة مياه أعلى قسم الاستقبال تم نقل الخدمة مؤقتا إلى مكان آخر بسبب فصل التيار الكهربائي عن القسم وذلك حفاظا على حياة المرضى والأطباء والعاملين والمترددين على القسم.



وأكدت الجامعة أن إصلاح العطل لم يؤثر علي الخدمة الطبية المقدمة ولم يؤثر على باقي أجزاء المستشفى، حيث تعمل الأقسام الداخلية والعناية المركزة وكافة الخدمات بالمستشفى بكفاءة تامة وبكامل طاقتها دون مشاكل او تحويل اى حالات للمستشفيات المجاورة.

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وأعلنت الجامعة عن تخصيص خط ساخن على رقم 01205222277 لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من المترددين على المستشفى الجامعى.وكان العاملون بقسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى قد فوجئوا بحدوث عطل مفاجئ فى ماسورة مياه في الدور الأعلى لقسم الاستقبال ونتج عنه تسريب المياه وفصل التيار الكهربائي عن المكان مما تسبب في نقل خدمات الاستقبال إلى مكان آخر بالمستشفى مؤقتا وجارى العمل للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت.