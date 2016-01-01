أعلنت جامعة بنها انتظام سير العمل فى جميع الأقسام العلاجية وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي واستقبال الحالات المرضية طوال اليوم.
وقالت الجامعة فى بيان لها مساء اليوم إنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ في ماسورة مياه أعلى قسم الاستقبال تم نقل الخدمة مؤقتا إلى مكان آخر بسبب فصل التيار الكهربائي عن القسم وذلك حفاظا على حياة المرضى والأطباء والعاملين والمترددين على القسم.
وأكدت الجامعة أن إصلاح العطل لم يؤثر علي الخدمة الطبية المقدمة ولم يؤثر على باقي أجزاء المستشفى، حيث تعمل الأقسام الداخلية والعناية المركزة وكافة الخدمات بالمستشفى بكفاءة تامة وبكامل طاقتها دون مشاكل او تحويل اى حالات للمستشفيات المجاورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على جامعة بنها: انتظام العمل بالمستشفى الجامعى وخط ساخن لتلقى الشكاوى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق