أصدرت مدرسة دي لاسال الظاهر بمحافظة القاهرة ، بيانا إعلاميا لأولياء امور الطلاب الدارسين بالمدرسة ، أعلنت خلاله أن إدارة المدرسة ألزمت 12 طالبا بملازمة منازلهم لفترة يحددها الأطباء ، للتأكد من عدم إصابتهم بأي أعراض تخص فيروس كورونا المستجد ، وذلك على خلفية وجودهم في إيطاليا خلال الأيام الماضية للمشاركة في مسابقة المسرح بمدينة نابولي.
وأوضحت إدارة المدرسة في بيانها ، أن هذا الأجراء ما هو إلا إجراء وقائي عادي تتخذه المدرسة فقط لمزيد من الاطمئنان ، وأشارت المدرسة إلى أن هؤلاء الطلاب الـ12 جاءوا من مدينة روما التي لم يعلن فيها عن وجود أي حالات اشتباه بالاصابة بـ فيروس كورونا حتى تاريخ مغادرتهم ، ولم يستوقفهم أي مسئول سواء بمطار روما ومطار القاهرة أو الحجر الصحي لأي سبب.
وقالت إدارة المدرسة في بيانها : بالرغم من أن الـ12 طالب كانوا في مدينة نابولي البعيدة عن مناطق شمال إيطاليا التي تم فيها اكتشاف حالات إصابة بـ فيروس كورونا المستجد ، وبالرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم ، إلا أن ادارة المدرسة رأت أنه للأمان وحرصا على صحة باقي طلاب المدرسة ، كان لابد من التنبيه عليهم ملازمة المنزل لحين الاطمئنان على سلامتهم.
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التعليقات على للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا.. مدرسة بالقاهرة تلزم 12 طالبا بالجلوس في المنزل بعد عودتهم من إيطاليا
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