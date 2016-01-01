للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا.. مدرسة بالقاهرة تلزم 12 طالبا بالجلوس في المنزل بعد عودتهم من إيطاليا



فيروس كورونا فيروس كورونا

أصدرت مدرسة دي لاسال الظاهر بمحافظة القاهرة ، بيانا إعلاميا لأولياء امور الطلاب الدارسين بالمدرسة ، أعلنت خلاله أن إدارة المدرسة ألزمت 12 طالبا بملازمة منازلهم لفترة يحددها الأطباء ، للتأكد من عدم إصابتهم بأي أعراض تخص فيروس كورونا المستجد ، وذلك على خلفية وجودهم في إيطاليا خلال الأيام الماضية للمشاركة في مسابقة المسرح بمدينة نابولي.



وأوضحت إدارة المدرسة في بيانها ، أن هذا الأجراء ما هو إلا إجراء وقائي عادي تتخذه المدرسة فقط لمزيد من الاطمئنان ، وأشارت المدرسة إلى أن هؤلاء الطلاب الـ12 جاءوا من مدينة روما التي لم يعلن فيها عن وجود أي حالات اشتباه بالاصابة بـ فيروس كورونا حتى تاريخ مغادرتهم ، ولم يستوقفهم أي مسئول سواء بمطار روما ومطار القاهرة أو الحجر الصحي لأي سبب.



وقالت إدارة المدرسة في بيانها : بالرغم من أن الـ12 طالب كانوا في مدينة نابولي البعيدة عن مناطق شمال إيطاليا التي تم فيها اكتشاف حالات إصابة بـ فيروس كورونا المستجد ، وبالرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم ، إلا أن ادارة المدرسة رأت أنه للأمان وحرصا على صحة باقي طلاب المدرسة ، كان لابد من التنبيه عليهم ملازمة المنزل لحين الاطمئنان على سلامتهم.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت إدارة المدرسة في بيانها ، إلى أنه قد تم تحديد موعد لأولياء أمور الـ12 طالب للحضور إلى المدرسة ، حيث سيتم تقديم التوعية والنصيحة الطبية اللازمة لهم بواسطة رئيس مجلس الاباء الدكتور شافعي أبو سكين طبيب الأطفال والاستشاري ومدير طوارئ القاهرة الكبرى ، والذي يقوم بجولات مع وزيرة الصحة لهذا الغرض ، وذلك مساء غد السبت 29 فبراير.وناشدت إدارة المدرسة جميع أولياء الأمور بعدم الإلتفات إلى أي شائعات تخص وجود أي حالات إصابة في المدرسة ، لافتةً إلى أنه على الجميع تلقي المعلومات الصحيحة من إدارة المدرسة التي تتمنى لجميع الطلاب دوام الصحة والتوفيق.جدير بالذكر أن الـ 12 طالب كان قد تم تصعيدهم إلى المسابقة العالمية للمسرح الفرنسي التي أقيمت في مدينة نابولي بإيطاليا في الفترة من الخميس 20 فبراير 2020 إلى الأربعاء 26 فبراير 2020 ، ثم عاد هؤلاء الطلاب قادمين من مدينة روما فجر الخميس 27 فبراير 2020 ، ودخلوا البلاد عن طريق مطار القاهرة الدولي.