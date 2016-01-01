أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام الساعات المعتمدة داخل الجامعات، وخاصة الكليات التي تضم طلابا بأعداد كبيرة؛ نظرا لقلة عدد القاعات، وكذلك أعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك، في سياق تعقيبه على ما يتداول من أنباء، حول مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص المادة ٧٩ والمواد المتعلقة بتحديد عدد سنوات الدراسة بالكليات بما يتماشى مع "التحول لنظام الساعات والنقاط المعتمدة"، ومنح الطالب درجته العلمية متى استوفى متطلباتها الدراسية بغض النظر عن عدد السنوات المقررة للدراسة.
وبرر "أبو العينين" خلال تصريحات لـ" صدى البلد"، وجود بعض الصعوبات، بأن نظام الساعات المعتمدة يعتمد على اختيار المواد، فبالتالي لا بد من توفير عدد قاعات أكثر، لتدريس عدد من المقررات في آن واحد، بالاضافة لتوفير عدد كبير من الأساتذة؛ لذلك تضع بعض الكليات حد أقصى "3 مواد اختيارية" بدلا من 6، بسبب قلة عدد القاعات.
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التعليقات على عميد تربية عين شمس: الساعات المعتمدة يحتاج إلى بنية تحتية جيدة لتطبيقه
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