هاجم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته محافظة إدلب السورية.
وقال نيبينزيا خلال كلمة له بمجلس الأمن الدولي، اليوم السبت: "اتفاق سوتشي حول إدلب يؤكد الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ويجب احترامه والالتزام به".
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التعليقات على روسيا تفتح النار على أردوغان: سوريا لها الحق في الدفاع عن أراضيها
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