روسيا تفتح النار على أردوغان: سوريا لها الحق في الدفاع عن أراضيها



أردوغان أردوغان

هاجم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته محافظة إدلب السورية.







وقال نيبينزيا خلال كلمة له بمجلس الأمن الدولي، اليوم السبت: "اتفاق سوتشي حول إدلب يؤكد الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ويجب احترامه والالتزام به".

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وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن: "الإرهابيون في إدلب يواصلون اعتداءاتهم ومن حق الجيش السوري الرد".وتابع: "مزاعم الولايات المتحدة بأن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يضم مسلحين غير إرهابيين عارية عن الصحة".