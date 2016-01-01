وداعا للماسكارا.. خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها في البيت



خلطة لتطويل الرموش خلطة لتطويل الرموش

شكل الرموش من أهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات لذا يستخدمن الماسكارا لتنسيق شكل الرموش وجعلها أطول وأكثر كثافة، أما البعض الأخر يستخدمن الرموش الصناعية لكن الإفراط في استخدامها يضر بصحة الرموش الطبيعية وجفن العين .



بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة، يمكنك تجربة خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها في المنزل في وقت قصير وبمكونات رخيصة ومتوفرة لديك، وهي خلطة زيت اللوز وفيتامين E ، فالمعروف أن زيت اللوز يحفز نمو الشعر ويغذيه من الجذور، كذلك فيتامين e المفيد للبشرة و الشعر ، إليكِ طريقة استخدام خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها بزيت اللوز..



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اخلطي 3 ملاعق من زيت اللوز مع محتويات 3 كبسولات من فيتامين E.قلبي الخليط جيدًا حتى يمتزج الفيتامين مع الزيت.ضعي الخلطة في عبوة ماسكارا فارغة واستخدميها يوميًا قبل النوم في تفريش الرموش من الجذور .