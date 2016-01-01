خل التفاح.. 4 فوائد و5 استخدامات غير متوقعة



خل التفاح خل التفاح

خل التفاح هو في الغالب عصير التفاح، ولكن يتم إضافة الخميرة ويحول السكر في العصير إلى كحول وتسمى هذه العملية بالتخمير وتحول إلى حمض الخليك، وهذا ما يعطي خل التفاح مذاقه الحامض ورائحته القوية، ويتمتع خل التفاح بقدرة فائقة للعلاج ويستخدم لعلاج أشياء مثل التهاب الحلق والدوالي.



فوائد خل التفاح :



ومن فوائد خل التفاح استخدامه في الطبخ، ومادة حافظة للطعام، ولكن لا ينصح بتناول خل التفاح مباشرة لانه من الممكن أن يسبب مشاكل مثل تآكل مينا الأسنان ويؤدي إلى تأكل جدار المعدة، ولكن يتمتع خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية:

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-يعالج خل التفاح مشكلات الشعر ويزيد من نموه لاحتوائه على البوتاسيوم.-عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق تساعد على تخلص الكبد والجسم من السموم.- يساعد تناول خل التفاح على الريق فى تنظيم الكربوهيدرات مما يعمل على تنظيم السكر فى الدم.- يقى خل التفاح من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مادة البوليفينول.- يساعد تناول خل التفاح فى الحصول على بشرة نقية والتخلص من الهالات السوداء.- يعد خل التفاح من أهم المسببات في التخلص من ألتهابات ألم المفاصل.- يساعد خل التفاح على علاج التهاب الحلق، وتطهير وتعقيم اللثة.- يساعد خل التفاح الجسم على الحرق بشكل كبير مما ينتج عنه إنقاص الوزن بشكل جيد.- تناول ملعقة من خل التفاح يوميًا تساعدك فى التخلص من الأرق.فوائد خل التفاح الطبيعي للجسم :يحتوي خل التفاح على المواد الكيميائية المعروفة باسم البوليفينول والتي تساعد في وقف تلف الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض أخرى مثل السرطان، وأثبتت الدراسات أنخل التفاح يقلل فعليًا من فرص إصابتك بالسرطان .ووجدت دراسة أن خل التفاح يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم و الانسولين المستويات في مجموعة من الناس مع داء السكري من النوع 2 ، ويتكون خل التفاح من خلال تخمير السكر من التفاح ويحول إلى حمض الخليك، وهو العنصر النشط في الخل.فوائد خل التفاح لتنحيف الارداف :تشير الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعد الأشخاص على تناول سعرات حرارية أقل مما يساهم في تنحيف الارداف ويؤدي إلى فقدان الوزن، وتناول خل التفاح يوميًا يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بسهولة مع اتباع نظام غذائي منتظم، لقدرته الفعالة على فقدان الوزن بطريقة آمنه وصحية.وقدم موقع boldsky، وصفة لـ خل التفاح تساعد في إنقاص الوزن بطريقة صحية وآمنة :مكونات وصفة خل التفاح :2 ملعقة طعام من خل التفاح.1 كوب من الماء.½ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.طريقة تحضير وصفة خل التفاح- اخلطي المكونات كلها معًا في وعاء كبير، ويفضل تناول المشروب مرتين يوميًا.فوائد خل التفاح للتخسيس :يعد خل التفاح من أهم المكونات الطبيعية التى يجب تواجدها فى المنزل، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمغذيات الصحية للجسم والبشرة، وهو من المشروبات الفعالة في التنحيف، وحرق الدهون، حيث يحتوي خل التفاح على حمض الخليك الذي يحفز على فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين، وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الخليك يقلل من تراكم الدهون في منطقتي البطن، والكبد.فوائد خل التفاح الطبيعي :وأظهرت دراسة أجريت على 144 بالغًا أن شرب مشروب يومي يحتوي على ملعقتين كبيرتين من خل التفاح يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير، ويساعد خل التفاح في تقليل دهون البطن، وينصح بغسل الفم، والأسنان بالماء جيدًا بعد شربه، وشربه باعتدال، بالاضافة ألى أن خل التفاح يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وضغط الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويبطئ نمو الخلايا السرطانية وتقلص الأورام.فوائد خل التفاح مع الماء على الريق :تناول ملعقة واحدة من خل التفاح مع الماء على الريق يساعد فى التخلص من مشكلة سوء الهضم، لما يحتويه من مواد مضادة للبكتريا والجراثيم، علاوة على ذلك يقلل خل التفاح من فرص الإصابة بالغازات، ويساعد فى القضاء على مشكلة سموم الكبد والدم، بالاضافة إلى التلخص من مشاكل الهضم مثل "الانتفاخ، الإمساك، الغازات"وأكدت دراسة أن تناول ملعقة كبيرة من خل التفاحقبل الوجبات يقوم بسد الشهية، ويجعلك تتناولين طعاما أقل كما يعمل كملين طبيعى، ويخفض خل التفاح من مستوى ضغط الدم، مما يحافظ على نبضات القلب لتكون طبيعية ومنتظمة، كما أن بقاء ضغط الدم في حدوده الطبيعية يساعد على حفاظ الشرايين على مرونتها واتساعها.