فطائر بالجبن.. وصفات سهلة ورخيصة



فطائر بالجبن فطائر بالجبن

فطائر بالجبن تعد واحدة من الوجبات التي تحضر في الصباح لتناولها مع كوب من الشاي الأحمر، أو الشاي باللبن الطازج، وفطائر الجبن من المعجنات أو المخبوزات التي تحضر في العديد من الدول العربية والاوروبية، وتمتاز فطائر الجبن بالنكهات والحشو اللذيذ كما انها تحضر فطائر الجبن بطريقة سهلة وبسيطة وتقديمها للأطفال.



طريقة عمل فطائر بالجبن



وقت الإعداد : 5 دقائق.

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وقت الطبخ : 10 دقائق.فطائر بالجبن أم وليد:مقادير فطائر بالجبن أم وليد:- 2 كوب دقيق.- 6 ملاعق سكر أبيض.- زيت زيتون.- ملح.- 6 ملاعق كبيرة خميرة فورية.- ربع كوب زيت.- 6 كوب من اللبن دافئ.- جبن.طريقة عمل فطائر بالجبن أم وليد- وضع اللبن مع السكر والخميرة والملح مع التقليب الجيد.- اضافة الدقيق على دفعات مع الخلط الجيد حتى أن تصبح عجين.- التقليب الجيد والمستمر ثم نغطيها ونتركها حتى تخمر.- ضعي القليل من الزيت على يديك.- قومي بدهن الزيت على العجين.- قزمي بقطع العجين على شكل مستطيل كبير.- افردي العجين وضعي بداخلها الجبن، ثم اطويها مع غلق الأطراف.- نضع بالصينية ورق زبدة مدهون بالزيت.نضع فطيرة الجبن داخل الصينية مع ثقبها بأصابع اليد.- دهن الفطيرة بالزيت ثم نغطيها ونتركها 30 دقيقة.- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ربع ساعة.- قومي بإدخال فطيرة الجبن إلى الفرن حتى تنضج ويتغير اللون إلى الذهبي.- قومي بإخراجها من الفرن ودهنها بزيت الزيتون.كيفية عمل فطائر بالجبن أم وليد:مقادير فطائر بالجبن أم وليد:- 2 كوب دقيق ابيض.- كوب زبادي.- 2 ملعقة لبن بودر.- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.- ملعقة صغيرة ملح ابيض.- ملعقة صغيرة خميرة فورية.- ملعقة صغيرة سكر.- ماء دافئ.- جبنة موتزريلا.- ملعقة نشا.طريقة تحضير فطائر بالجبن أم وليد:- نضع الدقيق والنشا في وعاء كبير مع إضافة الماء مع التقليب الجيد.- اضيفي الجبن مع الخلط الجيد واتركيها للتخمير.- قومي بتقسيم العجين إلى كرات ونضع فيها الجبن على حسب الرغبة.- غمس كرة الفطيرة بالجبن في الحليب ونضعها في صينية.- قومي بإدخال الصينية إلى الفرن.حشوة فطائر بالجبن:مقادير حشوة فطائر بالجبن:- بيضة.- كوب دقيق أبيض.- كوب لبن كامل الدسم.- زيت.- جبن موتزريلا.طريقة تحضير حشوة فطائر بالجبن:- احضري وعاء كبير الحجم، وقومي بوضع البيضة واخفقيها جيدا بالمضرب الكهربائي.- اضيفي اللبن مع التقليب الجيد.- ثم اضيفي الدقيق الأبيض وقومي بالخلط الجيد.- ضعي الجبن مع العجين واخلطيه جيدا.- احضري مقلاة متوسطة الحجم على النار.- ضعي الخليط في وسط المقلاة على النار وقومي بتغطيتها لمدة دقيقتين ثم اخرجيها.- قومي بتقديم فطائر الجبن مع الشاي في الصباح.فطائر بالجبن:مقادير فطائر بالجبن:- 3 كوب دقيق أبيض.- ملعقة كبيرة خميرة فورية.- ملعقة صغيرة ملح.- 3 ملاعق كبيرة سكر.- 3 ملاعق كبيرة لبن.- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.- ربع كوب زيت.- 1 كوب ماء.- سمسم.- 1 صفار بيض.- جبن فيتا.طريقة تحضير فطائر بالجبن:- ضعي الدقيق والسكر والملح والخميرة والبيكنج بودر في الخلاط الكهربائي.- اضيفي الزيت والماء مع الخلط الجيد.- قومي بالخلط في الخلاط لمدة 10 دقائق مع اضافة الدقيق حسب الحاجة.- قومي بفرد العجين بمنشفة واتركيها للتخمير في مكان دافئ.- قطعي العجين إلى كرات صغيرة.- قومي بخلط الجبن مع النعناع واضيفها كحشو في كرات العجين.- ضعي كرات فطائر بالجبن في الصينية وغلفيها جيدا للراحة.- قومي بمسح صفار البيض على العجين ثم اضيفي السمسم.- ضعي فطائر بالجبن في صينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.فطائر كروسان بالجبن:مقادير فطائر كروسان بالجبن:- 4 كوب دقيق أبيض.- ربع ملعقة صغيرة سكر أبيض.- نصف ملعقة صغيرة ملح.- ملعقة كبيرة خميرة فورية.- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.- نصف كوب سمن.- نصف كوب زيت.- بيضة.- ربع ملعقة قهوة سريعة الذوبان.- ملعقة خل.اقرأ أيضًا:طرق تحضير إيدام باكستاني.. أكلة شعبية وصحيةطريقة تحضير فطائر كروسان بالجبن:- قومي بتذويب الخميرة في ربع كوب ماء دافئ، وضعي عليها ربع ملعقة دقيق أبيض والسكر.- احضري وعاء كبير وأضيفي إليه الدقيق الأبيض مع الملح و خليط الخميرة والسمن والزيت.- قومي بخلط العجين جيدا واتركيها لمدة 30 دقيقة للتخمير.- قومي بتشكيل العجين على حسب الرغبة ثم اتركيها مرة أخرى.- اضيفي الجبن في العجين واغلقيها جيدا.- رصي فطائر كروسان بالجبن في الصينية وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.فطائر بالجبن السائل بالصور:مقادير فطائر بالجبن السائل:- 3 أكواب دقيق أبيض.- شرائح الطماطم.- ملعقة ملح.- شرائح خيار.- جبن حسب الرغبة.- زيت.- بيكنج بودر.- ملعقة لبن بودر.- 2 ملعقة زيت.- ملعقة خميرة.- 2 كوب زيت للقلي.طريقة تحضير فطائر بالجبن السائل:- عجن مكونات العجين جيدا ثم نتركها تخمر 30 دقيقة.- نحضر العجين ونقوم بتكويرها ونفردها على مسطح.- نشكل العجين بأشكال حسب الرغبة.- قلي العجين في الزيت للتحمير.- وبعد القلي نقوم بوضع الجبن السائل مع وضع شرائح الطماطم والخيار.مكونات الفطائر بالجبن:- 3 أكواب دقيق أبيض.- ملعقة كبيرة خميرة فورية.- ملح.- بيكنج بودر.- 3 ملاعق لبن بودر.- 3 ملاعق كبيرة سكر.- ربع كوب زيت نباتي.- 2 كوب جبن.- بقدونس.- زيت زيتون.- ربع كوب لبن رائب.- حبة البركة.طريقة عمل فطيرة الجبن:- قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.- اضيفي الزيت واللبن الرائب واللبن الدافئ.- اضيفي الدقيق على فترات.- افردي العجين على مسطح.- ادهني الصينية بالزيت وضعي بها العجين وغطيها للتخمير.- اخلطي الحشو البقدونس وزيت الزيتون والجبن وحبة البركة.- افردي العجين بالنشابة ثم قطعيها لمستطيلات طويلة واحشيها واغلقيها جيدا.- ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.