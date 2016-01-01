حياة بدون فيسبوك.. كيف تتخلص من إدمانه في يوم؟



حياة بدون فيسبوك حياة بدون فيسبوك

أصبح إدمان فيسبوك وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام موضوع نقاش متزايد في علم النفس والتكنولوجيا، ومن المرجح أن تظل هذه مشكلة في المجتمع، فتنتهي العلاقات الأسرية نتيجة ادمان الفيسبوك.



ووفقًا لموقع lifewire وجد الكثير من الناس ارتياحًا لإلغاء تنشيط حساباتهم على Facebook لفترة قصيرة من الوقت للمساعدة في التخلص من كل شيء وإدراك ما يفقدونه من خلال إضاعة الكثير من الوقت على الموقع، وأحيانا لا يتحمل بعض الأشخاص الأمر ويقومون بذلك لمدة أسبوع، والبعض الآخر يفعل ذلك لمدة شهر ، والبعض الآخر لا يعود حتى إلى استعادة حساباتهم.



على مر السنين يمكن أن يقول معظم الناس إنهم قاموا بتجميع المئات من الأصدقاء القدامى وزملاء العمل والمعارف على Facebook، لذلك يجب عليك: الجلوس مع الأسرة لفترة من الزمن، غلق حساب الفيسبوك لفترة حتى يتم التدريب على تقليل الجلوس على فيسبوك، الذهاب للجيم، والتمارين بالنادي.

