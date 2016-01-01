أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات للوقاية من السرطان



أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات

الوقاية من السرطان من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرون، وهناك بعض الفيتامينات الضرورية التي تعمل دول كبير في الوقاية من السرطان.



يعتبر فيتامين "ك"، من أكثر أنواع الفيتامينات اللازمة للجسم كما يعمل دور فعال في الوقاية من السرطان، لكن لسوء الحظ لا يعلم معظمنا أبرز الأطعمة التى تساعد في منح الجسم هذا النوع من الفيتامينات، وهو ما يجعلنا لا نستفيد من الفوائد العديدة له.



كشف موقع " bold sky " أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ك"، واللازم لتعزيز أداء الدورة الدموية في الجسم، وتتمثل تلك الأطعمة في الآتي:

كرنب

سبانخ

اللفت الأخضر

الخردل الأخضر

البنجر

بروكلي

بقدونس

الخس

كرنب مخلل

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وبحسب الموقع، فإن الحرص على تناول تلك الأطعمة يساهم بدرجة كبيرة في القضاء على مشاكل التعرض للإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك لها دور هام في الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان.