أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات للوقاية من السرطان

آخر الأخبارالصحة والجمال › أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات للوقاية من السرطان

صورة الخبر: أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات
أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات

الوقاية من السرطان من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرون، وهناك بعض الفيتامينات الضرورية التي تعمل دول كبير في الوقاية من السرطان.

يعتبر فيتامين "ك"، من أكثر أنواع الفيتامينات اللازمة للجسم كما يعمل دور فعال في الوقاية من السرطان، لكن لسوء الحظ لا يعلم معظمنا أبرز الأطعمة التى تساعد في منح الجسم هذا النوع من الفيتامينات، وهو ما يجعلنا لا نستفيد من الفوائد العديدة له.

كشف موقع " bold sky " أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ك"، واللازم لتعزيز أداء الدورة الدموية في الجسم، وتتمثل تلك الأطعمة في الآتي:
كرنب
سبانخ
اللفت الأخضر
الخردل الأخضر
البنجر
بروكلي
بقدونس
الخس
كرنب مخلل

وبحسب الموقع، فإن الحرص على تناول تلك الأطعمة يساهم بدرجة كبيرة في القضاء على مشاكل التعرض للإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك لها دور هام في الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان.

المصدر: موقع " bold sky "

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات للوقاية من السرطان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46676

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434515%2F%25D8%25A3%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager