وصفة سحرية للقضاء على آلام القدمين في دقائق

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صورة الخبر: آلام القدمين
آلام القدمين

العمل لفترات طويلة وبذل كثير من المجهود قد يتسبب في آلام شديدة بالقدمين، ويعتبر التخلص من أزمة آلام القدمين واحدة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الآلام المزعجة التي لا تذهب حتى مع تناول العقاقير الطبية، وهو ما يسبب أزمة كبيرة بالنسبة لنا.

ولحسن الحظ ، كشف موقع " bold sky " الهندي، عن طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على مشكلة آلام القدمين دون الحاجة إلى استخدام العقاقير الطبية المزعجة.

· مكونات وصفة القضاء على آلام القدمين :



خل تفاح.

بقدونس.
نعناع.

ليمون.

زيت زيتون.



طريقة عمل وصفة للقضاء على آلام القدمين :

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي الخليط على منطقة القدم واتركيها لمدة ربع ساعة مع مراعاة التدليك جيدا.

المصدر: موقع " bold sky " الهندي

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