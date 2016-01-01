العمل لفترات طويلة وبذل كثير من المجهود قد يتسبب في آلام شديدة بالقدمين، ويعتبر التخلص من أزمة آلام القدمين واحدة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الآلام المزعجة التي لا تذهب حتى مع تناول العقاقير الطبية، وهو ما يسبب أزمة كبيرة بالنسبة لنا.
ولحسن الحظ ، كشف موقع " bold sky " الهندي، عن طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على مشكلة آلام القدمين دون الحاجة إلى استخدام العقاقير الطبية المزعجة.
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التعليقات على وصفة سحرية للقضاء على آلام القدمين في دقائق
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