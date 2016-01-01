توقف عنها في الحال.. عادات يومية قبل النوم تعرضك لمشاكل صحية وزيادة الوزن

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عادات يومية قبل النوم

هناك العديد من العادات اليومية التي نمارسها دون معرفة مدى خطورتها على الصحة، يوجد الكثير من العادات الخاطئة التي نقوم بها قبل فترة النوم، ولا يعلم معظمنا أن تلك العادات تسبب في زيادة الوزن، وهو ما يسبب الكثير من المشكلات الصحية.

كشف موقع "health line" عن مجموعة من العادات التي نقوم بها قبل النوم مباشرة والتي يأتي على رأسها تناول الأطعمة المليئة الكربوهيدرات عند الشعور بالجوع ليلا مما يتسبب في زيادة الدهون والتعرض لمشاكل صحية كبيرة.

كما يعد تناول الكافيين قبل النوم من الأمور المضرة بالجهاز العصبي بالإضافة إلي ذلك يسبب اكتساب مزيد من الوزن لذا يفضل الامتناع عن تناول الكثير من الكافيين خلال اليوم والتشبث بالمشروبات غير الكافيين بعد وقت العشاء.

بالإضافة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى زيادة الوزن، وارتفاع مستويات الكوليسترول والأنسولين، ويقلل من وظيفة التمثيل الغذائي، ويزيد الهرمونات المرتبطة بالسكري وأمراض القلب.

المصدر: موقع "health line"

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