فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه.. فيديو



فيلم ترويجي عن المتحف المصري فيلم ترويجي عن المتحف المصري

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم ترويجي عن المتحف المصرى الكبير تمهيدا لافتتاحه فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ .



بلغت أعمال بناء المتحف المصري الكبير، الانتهاء من 98% من المباني والمنشآت ومراكز وصالات العرض بالاضافة الى نقل أكثر من 49 ألفا و700 قطعة إلى داخل المتحف المصري الكبير.



تشهد تطورات العرض المتحفي بالمتحف المصرى الكبير، وضع القطع الأثرية في البهو الرئيسي وعلى الدرج العظيم، فضلًا عن خطة نقل مراكب الشمس لعرضها بالمتحف بشكل مميز، وسيتم تشغيل خدمات المتحف للزائرين بالاشتراك مع الخبرات الأجنبية، إلى جانب الدورات التدريبية والفنية التي يتم تقديمها بصورة منتظمة للعاملين والموظفين بالمتحف.

