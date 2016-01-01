نشرت الصفحة الرسمية للإعلامى أحمد موسى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو للتزاحم من المعزيين في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك .
وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .
يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.
https://www.facebook.com/watch/AhmedMoussaEG/
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التعليقات على ازدحام في عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.. فيديو
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