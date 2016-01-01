ازدحام في عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.. فيديو



عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامى أحمد موسى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو للتزاحم من المعزيين في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك .



وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .



يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.

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