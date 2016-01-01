قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، واجب العزاء، لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان الرئيس الأسبق، قد وافته المنية، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما.
وشيعت جنازته، عقب صلاة ظهر يوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، حيث أقيمت جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، ووفود عربية ودولية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.
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التعليقات على انتصار السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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