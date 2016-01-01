انتصار السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك



السيدة انتصار السيسي السيدة انتصار السيسي

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، واجب العزاء، لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان الرئيس الأسبق، قد وافته المنية، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما.



وشيعت جنازته، عقب صلاة ظهر يوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، حيث أقيمت جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، ووفود عربية ودولية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

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وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.