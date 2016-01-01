سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد

صورة الخبر: سوزان مبارك تستقبل المعزين
سوزان مبارك تستقبل المعزين

استقبلت سوزان مبارك ، حرم الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، المعزين في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وظهرت سوزان مبارك، والحزن يخيم عليها، في عزاء الراحل، بـ مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير، مساء اليوم، لتلقي العزاء في والدهما.

اقرأ أيضا:
جمال مبارك يتلقى عزاء والده من داخل مسجد المشير
بالصوت .. وصية حسني مبارك قبل وفاته

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.

وقصور الكلى، هو مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.

صورة الخبر: سوزان مبارك تستقبل المعزين

صورة الخبر: سوزان مبارك تستقبل المعزين

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35301

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434509%2F%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583%2D%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B2%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%2D%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager