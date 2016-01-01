مصر خالية.. الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

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الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".

وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، وجاء التقرير كالتالي:-

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أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.



البحرين 36 حالة، من خلال حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.


ايران 388 حالة ، 34 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.



العراق 7 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.



الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.



لبنان 3 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.



عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.



الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

باكستان حالتان



إجمالي 507 حالات، منهم 34 حالة متوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد ، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

المصدر: elbalad

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