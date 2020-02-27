علق ناصر عباس الخبير التحكيمي على أداء المغربي رضوان جيد حكم مباراة الذهاب بين النادى الزمالك والترجي في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.
قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": رضوان جيد تمتع خلال اللقاء بالشخصية التحكيمية فى أفريقيا والنزاهة والشفافية والعدالة والثبات الانفعالى.
تابع: تحمل رضوان جيد الضغوط داخل وخارج اللعب وكان شجاعا فى إشهار البطاقة الحمراء وعدم التأثر من الأفعال الصادرة من جانب معين الشعباني مدرب الفريق التونسي ولاعبي الترجي.
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التعليقات على أول تعليق من ناصر عباس على أداء حكم مباراة الزمالك والترجي
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