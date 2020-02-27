أول تعليق من ناصر عباس على أداء حكم مباراة الزمالك والترجي

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أول تعليق من ناصر عباس على أداء حكم مباراة الزمالك والترجي


علق ناصر عباس الخبير التحكيمي على أداء المغربي رضوان جيد حكم مباراة الذهاب بين النادى الزمالك والترجي في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": رضوان جيد تمتع خلال اللقاء بالشخصية التحكيمية فى أفريقيا والنزاهة والشفافية والعدالة والثبات الانفعالى.

تابع: تحمل رضوان جيد الضغوط داخل وخارج اللعب وكان شجاعا فى إشهار البطاقة الحمراء وعدم التأثر من الأفعال الصادرة من جانب معين الشعباني مدرب الفريق التونسي ولاعبي الترجي.

أضاف: رضوان جيد أدار المباراة بكفاءة واقتدار والهدف الثانى صحيح 100 % وركلة جزاء لصالح الزمالك صحيحة لافتا إلى أن رضوان جيد نموذج مشرف للتحكيم العربي والافريقي.

تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب الجمعة المقبلة في ملعب رادس.

تقدم للترجي رؤوف بن غيث وأدرك محمد أوناجم التعادل ثم أضاف أشرف بن شرقي ثاني أهداف الفارس الأبيض ومحمود علاء من ركلة جزاء.

المصدر: elbalad

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