عرضت قناة العربية، منذ قليل، مشاهد من عملية انتشال الجنود الأتراك الذين قتلوا فى قصف لطيران النظام السورى والروسى فى إدلب، حيث اعترفت تركيا، أمس الخميس، بمقتل 9 جنود أتراك، خلال غارة جوية شمال شرق سوريا، وذلك على لسان مسئول تركى، وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هذا يمثل أكبر عدد من القتلى الأتراك خلال يوم واحد فى سوريا.
وقتل خمسة جنود أتراك، الإثنين، فى غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب فى سوريا، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، نقلا عن مصادر ميدانية قولها ، إن خمسة جنود أتراك قتلوا، إثر غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب الجنوبي.
وكان "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى يتخذ من (لندن ) مقرا له قد أعلن فى وقت سابق - أن الطائرات الحربية السورية شنت غارات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة "كنصفرة " .
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التعليقات على فيديو.. انتشال جثث جنود أتراك قتلوا فى قصف للطيران السورى والروسى بإدلب
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