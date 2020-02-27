مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

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صورة الخبر: السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر


استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقا، المقرر لها في السادسة من مساء غدا السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج من القائمة كل من: صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.

واعلن فايلر عن القائمة منذ قليل جاءت على النحو التالي :

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

المصدر: elbalad

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