استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقا، المقرر لها في السادسة من مساء غدا السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخرج من القائمة كل من: صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.
واعلن فايلر عن القائمة منذ قليل جاءت على النحو التالي :
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التعليقات على مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز
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