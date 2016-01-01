عادت مصانع فوكسكون في الصين لإنتاج مختلف أجهزة آبل للعمل مجدداً بعد سيطرة البلاد على انتشار فيروس كورونا.
وقال تيم كوك المدير التنفيذي لآبل أنه يشعر بسيطرة الصين على فيروس وكورونا، وأضاف أن الأرقام تشير للتراجع يويماً وأعرب عن تفاؤله حيال ذلك.
وأوضح أنه تم إعادة فتح المصانع في الصين والتي تستعيد العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
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التعليقات على آبل تستأنف الإنتاج في مصانع فوكسكون في الصين
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