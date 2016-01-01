آبل تستأنف الإنتاج في مصانع فوكسكون في الصين

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آبل تستأنف الإنتاج في مصانع فوكسكون في الصين

عادت مصانع فوكسكون في الصين لإنتاج مختلف أجهزة آبل للعمل مجدداً بعد سيطرة البلاد على انتشار فيروس كورونا.

وقال تيم كوك المدير التنفيذي لآبل أنه يشعر بسيطرة الصين على فيروس وكورونا، وأضاف أن الأرقام تشير للتراجع يويماً وأعرب عن تفاؤله حيال ذلك.

وأوضح أنه تم إعادة فتح المصانع في الصين والتي تستعيد العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وكانت مصانع فوكسكون قد توقفت عن العمل بسبب عطلات رأس السنة الصينية، لكن بعد انتهاء فترة العطلات استمرت بالتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك للحد من انتشاره بين عامليها.

وتحدثت آبل ببيان صحفي رسمي عن تأثير الفيروس على تراجع إيراداتها المتوقعة عن الربع المالي القادم.

وتراجعت أسهم معظم الشركات التقنية الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، كما أن مؤشر داو جونز حقق أدنى هبوط يومي في تاريخه، ويأتي تصريح كوك اليوم لإعادة طمأنة المستثمرين بعودة نشاط الشركة من جديد وتبديد المخاوف حول تأثير الفيروس.

المصدر: عالم التقنية

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