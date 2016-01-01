

لحين اختراع دواء.. هكذا تستخدم التكنولوجيا فى مواجهة كورونا.. شاهد لحين اختراع دواء.. هكذا تستخدم التكنولوجيا فى مواجهة كورونا.. شاهد

يجتاح العالم قلقا بالغا، إزاء تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، وانتشاره بشكل يجعله صعب السيطرة، وترفع العديد من الدول حالات التأهب القصوى استعداد للفيروس المميت، وذلك بعد رفع منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ من فترة.



وتتسارع وتيرة انتشار الفيروس بشكل خطير للغاية، وذلك منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر العام الماضى، وانتشر حتى الآن في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتحتل الصين المرتبة الأولى في أكبر عدد للوفيات والمصابين حول العالم.



الروبوتات هى الحل

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ومع عدم أى ظهور بوادر أمل في علاج الفيروس حتى الآن، يأمل العديد من العلماء في أن تكون التكنولوجيا هى خط الدفاع الأول والسلاح الذى يمكن أن يحارب انتشار فيروس الالتهاب الرئوى المميت، وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن الدكتورة روبين ميرفي أستاذ الهندسة وعلوم الكمبيوتر تقول إن الحل الوحيد في أيدى التكنولوجيا، فيما يتعلق بمواجهة كورونا.وأضافت ميرفي أن العالم لابد أن يعتمد على الخبرات السابقة في مواجهة الفيروس، مثل ما حدث مع مواجهة فيروس الإيبولا الذى انتشر في عام 2014 ، حين تم استخدام روبوتات، في إعطاء المرضى للدواء، حيث يمكننا الآن أن نستخدم بعض الطرق الروتينية مع الروبوتات في لمس وتجهيز وإعطاء الدواء للمرضى، بحيث تحد من أسباب العدوى بشكل كبير.وتيرة متسارعة في الطب الافتراضيوسيلة أخرى يمكن للتكنولوجيا توفيرها لنا في مواجهة الفيروس القاتل، وهى استخدام العلاج عن طريق الطب الافتراضى، ويستخدم الطب الافتراضى كاميرات من على بعد تقوم بفحص المريض، وتحدد مكان الإصابة أو الخلل، وتتسارع وتيرة العلاج عن طريق الطب الافتراضى، حيث وصلت عملية فحص المصابين في الولايات المتحدة من خلال هذا النوع إلى حوالى 100 ألف في العام الماضى، بشكل متزايد عن عام 2018، والذى بلغت عمليات فحص المصابين به إلى حوالى 41 ألف.أسلحة قياس الحرارةوظهرت في الصين تكنولوجيا جديدة تسمى " أسلحة قياس الحرارة " تقوم باستخدام أجهزة أو مؤشرات لقياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وانتشرت هذه "الأسلحة" منذ ظهور الفيروس، وتم استخدامها من قبل العاملين في مجال الصحة لفحص من يتم الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.