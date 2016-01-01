قد يتعرض الكثير من لموقف انفجار أو صقب إطار السيارة أثناء القيادة، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها للخروج بسلام من هذا الموقف وهي:
- لا تتوتر واحكم قبضتك على عجلة القيادة بشكل سليم وقوي.
- لا تضغط على مكابح السيارة أو تستخدم مكابح اليد لأن ذلك سيفقد السيارة توازنها تماما ويعرضها للانقلاب على الطريق.
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التعليقات على ماذا تفعل إذا انفجر إطار سيارتك أثناء القيادة؟
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