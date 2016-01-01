

4 نصائح تجنبك الحوادث المميتة 4 نصائح تجنبك الحوادث المميتة

ناشدتأحد المنظمات المعنية بسلامة الطرق قائدي السيارات تجنب السير بالسرعات القصوى حتى لا يتعرض الجميع لخطر الحوادث المميتة.



ووضعت مؤسسة "جيم" المعنية بسلامة الطرق مجموعة من النصائحالتي في حالة العمل بها ستقل كثيرا نسبة وقوع الحوادث الخطيرة في شوارعنا العربية.



1 – التزم بالسرعات القانونية

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وطلبت المؤسسة من قائدي السيارات العمل بأهم مبادئ السلامة وهو الالتزام بالسرعات القانونية للطرق.كما أكدت المؤسسة خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" أن في حالة الالتزام بالسرعات القانونية فإن نسبة الحوادث الخطيرة أو المميتة تقل بشكل كبير.2 – الدراية بقواعد المرورتعتبر الدراية بكافة قواعد المرور أحد أهم الوسائل التي تحمي السائق ومن حوله خلال القيادة على الطريق خاصة وأن هناك بعض الإشارات التي قد تعرضك للخطر في حالة عدم معرفتك بالمعنى الذي تشير إليه.3 – احرص على حياة الآخرينالحرص على حياة الآخرين قد ينبه القائد إلى القيادة بهدوء أكبر حتى وإن كان يمتلك الثقة في قدراته على تخطي السيارات التي أمامه بسرعة كبيرة.ولكن وعي قائد المركبة بوجود مشاه يمكنهم عبور الطريق في أوقات مفاجئة أو حتى وجود سيارات أخرى قد تتخذ قرارات غير متوقعة سيجعل القائد أكثر حرصا قبل القيام بمناورة متهورة أو يزيد من سرعة سيارته بشكل كبير.4 – اترك زمن كاف لرحلتكيتسبب الاستعجال في الكثير من الحوادث الخطيرة بسبب رغبة السائق في الوصول إلى مكان ما بأسرع وقت بسبب تأخره في الإنطلاق لرحلته.أما في حالة أن يترك السائق زمن كاف سيقود سيارة بهدوء أكبر وبسرعات أقل وهو ما سيقلل كثيرا من نسبة وقوع الحوادث.