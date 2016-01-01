

إصدار خاص من ستينجر 2020 أكثر أناقة ‏ إصدار خاص من ستينجر 2020 أكثر أناقة ‏

قدمت شركة كياالكورية إصدارا خاصا جديدا من سيارة ستينجر 2020 في أستراليا بلمسات تجعلها تبدو أكثر أناقة.



وأطلقت كياعلى الإصدار الجديد من ستينجر 2020 اسم سماء الليل "سكاي نايت".





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واعتمدت كيا على موديل ستينجر GT الحالي مع محرك سداسي الأسطوانات تيربو مزدوج V6 بسعة 3.3 لتر.ويظهر الإصدار الجديد من ستينجر 2020 بثلاثة ألوان مختلفة، وسيبدأ سعر الموديل المحدث من كيا بحوالي 63.500 دولار أسترالي وهو ما يوازي حوالي 157 ألف ريال سعودي.ولا يعد السعر لموديل ستينجر سكاي نايت الجديد أغلى كثيرا من ستينجر GT المطروحة في الأسواق بالفعل.وقررت كيا أن تطرح السيارة مع ذات المحرك الذي يمكنه توليد قوة 365 حصان مع عزم دوران أقصى 510 نيوتن.متر.ولم يصدر من شركة كيا أي تصريحات حول الآن حول نيتها لتعميم موديل "سكاي نايت" في باقي الأسواق العالمية بعدما طرحته في أستراليا بشكل حصري.وربما في حالة نجاح الموديل المعدل من ستينجر 2020 قد يطالب وكلاء كيا بالحصول على نسخ من السيارة لطرحها للبيع في مختلف الأسواق الأخرى.ويعتقد البعض بأن كيا أقدمت على خطوة طرح كيا ستينجر سكاي نايت في أستراليا فقط لاختبار مدى الإقبال عليها بدلا من المجازفة بإنتاج عدد كبير منها وطرحها في الأسواق في ظل أزمة أسواق السيارات المتأثرة بشدة بانتشار فيروس كورونا.