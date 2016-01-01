

صحة الأسنان.. إهمالها قد يضر القلب والجهاز الهضمي والجسم بالكامل صحة الأسنان.. إهمالها قد يضر القلب والجهاز الهضمي والجسم بالكامل

تعتبر صحة الأسنان معيارا لصحة الإنسان بصفة عامة، حيث إن البكتيريا التي تتواجد بالأسنان نتيجة إهمالها قد تنعكس على حالة القلب والجهاز الهضمى والجسم بالكامل، ولذلك فإن موضوع الحفاظ على صحة الأسنان على قدر كبير من الأهمية، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأفكار الخاطئة عن العناية بالأسنان.



يقول الدكتور على أحمد عليان، طبيب أسنان، عضو الجمعية المصرية لطب أسنان الأطفال، إن هناك اعتقادا غير صحيح بأن استخدام فرشاة الأسنان الحادة (hard) يساعد على تنظيف الأسنان أكثر من الفرشاة الناعمة ولكن على العكس فالفرشاة الحادة تدمر اللثة وتزيد من حساسية الأسنان والتسوس، حيث إن الفرشاة الناعمة تحافظ أكثر على الأسنان واللثة وتحافظ على طبقة المينا وتقلل من الألم ومشاكل الأسنان.



ويؤكد أنه لا يجب القيام بالتركيبات التجميلية أو القشرة «veneers» إلا عند الحاجة الفعلية لها وأن تكون هي الخيار الوحيد والصحيح لتعديل وعلاج شكل الأسنان، حيث إنها تركيبات يتم وضعها على الأسنان لتجميل الشكل العام وإعطاء الابتسامة مظهرا أكثر إشراقا وجمالا إذا تمت بواسطة متخصصين، ولكن يتم عمل تلك التركيبات عن طريق برد أجزاء من سطح «السِّنة» في أغلب الأحيان، مما لا يمكن تعويضه بأى حال من الأحوال، ففى كثير من الأحيان يكون التقويم هو العلاج الأكثر فاعلية ويغنى عن أي برد في الأسنان مما يحافظ على الهيكل الخارجى لـ«السنة» بدون أي تأثير. ليس كل ألم أسنان يشير إلى التهاب عصب السن، والعكس أيضا، ليس بالضرورى أن تكون السن ليس بها ألم ولا تحتاج علاج عصب، فأحيانا كثيرة يكون عصب السن قد تحلل منذ زمن نتيجة تسوس قديم غير معالج على سبيل المثال، وطبيب الأسنان لديه القدرة على معرفة أسباب الألم وتحديد أي نوع من الحشو تحتاجه السن.

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ويشير عليان إلى أن البعض يعتقد أن وسائل تبييض الأسنان الحديثة تضعف الأسنان وتسبب التهاب اللثة فهذا غير صحيح؛ فتبيض الأسنان عملية دورية تتم كل 8 شهور أو أكثر، حيث يتم وضع مادة على اللثة بالإضافة إلى حاجز مطاطى يتم وضعه حول الأسنان للحفاظ عليها.