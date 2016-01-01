

10 أطعمة تسبب حموضة المعدة 10 أطعمة تسبب حموضة المعدة

يعتبر الطعام هو المتهم الرئيسي المسبب لحموضة المعدة، وليست كل الأطعمة آمنة على الصحة حتى الأطعمة العادية، وقطعة من حبة طماطم أو جبن يمكن أن تؤذي الجسم، الحموضة في بعض الأطعمة تكون أعلى من غيرها، مما يسبب حرقة المعدة وقد تؤدى إلى مشكلة أكبر، ولهذا لا بد من التعرف على هذه الأطعمة التي تسبب حموضة المعدة ومعرفة نسبة الحموضة قبل تناولها حتى لا تؤذي المعدة.



جدول المحتويات



حموضة المعدة

أطعمة تسبب حموضة المعدة

الطعام الحار والصلصة

حموضة المعدة

قد يعجبك أيضا...

يحتوي جسم الإنسان على درجة حموضة بنسبة معينة، حيث تتراوح درجة حموضة الدم الطبيعية من 7.35 إلى 7.45 وهذه النسبة تعتبر قلوية قليلا، أما درجة حموضة المعدة تكون من 3.5 إلى 5.5 وهي درجة شديدة الحموضة، وكل الأطعمة سواء كانت صلبة أو سائلة لها قيمة الأس الهيدروجيني (درجة الحموضة)، وتكون بنسبة 1الى 14 وتكون الأطعمة التي درجة حموضتها أقل من 7 حمضية، وإذا كانت درجة الحموضة 7 تكون على مستوى متوسط من القلوية، أما الرقم الهيدروجيني 14 يكون مثاليا من الناحية القلوية.و تحدث الحموضة عندما يكون هناك إفراز زائد للأحماض في الغدد المعدية داخل المعدة، أو عندما تكون كمية العصارة الحمضية أكثر من الطبيعي، فيحدث ما يُعرف باسم حرقة المعدة، والذي يحدث غالبًا بسبب تناول أنواع من الأطعمة التي تسبب ذلك.ويحدث ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، والأطعمة تؤثر على كمية الحمض التي تنتجها المعدة، ويعد تناول الأنواع الصحيحة من الطعام هو مفتاح التحكم في حموضة المعدة أو تطور الحالة لمرض ارتجاع المريء (GERD)، وهو شكل حاد ومزمن من ارتداد الحمض.أطعمة تسبب حموضة المعدةهناك بعض الأطعمة التي تسبب حموضة المعدة بعد تناولها، سواء تم تناولها طبيعية كما هي أو بعد طهيها بطرق معينة أو إضافة بعض المواد التي تبرز حمضيتها والتي تؤثر بالتالي في حموضة المعدة.الطعام الحار والصلصةتناول الأطعمة الحارة والصلصة يؤدي الى تهيج بطانة المريء والشعور بعدم الراحة، والأطعمة الحارة يستهلكها الكثير من الناس، ولا بد من تجنبها أو التقليل منها قدر الإمكان، للحد من مشاكل المعدة، أما درجة الحموضة في الصلصة الحارة هي 2.8الى 3.7 وبعض الأشخاص لديهم ضعف في جدار المعدة ومع تناول هذه الأطعمة قد تسبب لهم قرحة المعدة.الحمضيات والعصائرتعد الحمضيات من الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تسبب مشاكل كثيرة بالمعدة، فمثلا عصير البرتقال والجريب فروت يسببان تهيجا في المعدة بسبب درجة الحموضة، والتي تكون في البرتقال 3.5 الى 4.0، وفي الليمون 2.2 الى 2.4.الطماطممعروف عن الطماطم أنها من الأطعمة مرتفعة الحموضة، وفي حال تناولها بكميات كبيرة تسبب حدوث حرقة في المعدة، ودرجة حموضة الطماطم من 4.3 إلى 4.9.النعناعيعتقد الكثير أن النعناع مفيد في تهدئة حموضة المعدة، وهذا اعتقاد خاطئ لأن تناوله بكثرة يسبب حرقة المعدة، وعند تناول الشاي بالنعناع بشكل يومي فهذا يضاعف من الإصابة بحرقة المعدة، ولهذا يجب التقليل من استخدام النعناع، ونسبة حموضة الشاي بالنعناع من 6 الى 7.الكحولوهو من أكثر المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة، كما أن الكحول يسبب حرقة عالية في المعدة، ويضعف بطانة المريء، ودرجة الحموضة في الكحوليات من 2.5 إلى 4.5.الأطعمة الدهنيةالأطعمة الدهنية من أكثر الأطعمة الضارة على الصحة، حيث أنها تسمح لكثير من الأحماض الموجودة في المعدة بالارتجاع داخل المريء، ومن هذه الأطعمة قطع الدهن من اللحم والمكسرات ورقائق البصل المقلي ومنتجات الألبان الدهنية وخاصة الأجبان، ودرجة حموضة الجبن من 5.1 إلى 5.9، والمكسرات من 5.4 إلى 5.9.المشروبات الغازيةيستهلك الناس المشروبات الغازية كأنها طبيعية ولا تضر، ولكنها في الحقيقة ممتلئة بالمخاطر، فهي تحتوي على فقاعات تتوسع داخل المعدة وتضغط على العضلة العاصرة، مما يؤدي إلى دفع حمض المعدة إلى قناة الطعام، والكوكاكولا تحتوي على نسبة حموضة 2.37، والفانتا تحتوي على 2.82.الثوم والبصلالأشخاص الذين يعانون من حموضة المعدة لا ينصحون بتناول الثوم على الريق أو الأطعمة التي يدخل ضمن مكوناتها، والبصل يعد من الأطعمة الخطيرة في حالة وجود مشاكل في المعدة، ويحتوي الثوم على نسبة حموضة 8.5 والبصل 5.30 الى 5.8 وهي نسبة عالية ينصح بعدم الإفراط في تناولهما.مشروبات تحتوي على الكافيينالكافيين من المشروبات التي تصنف بأنها تزيد من حموضة المعدةهذه المشروبات مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، وهذه المشروبات تسبب حموضة وحرقة في المعدة، بالإضافة الى أنها تهيج المريء وتضعف العضلة العاصرة له، مما يؤدي إلى التدفق الخلفي لمحتويات المعدة، والقهوة درجة حموضتها 4 والشاي 4.9 وحتى 5.5،ومشروبات الطاقة درجة حموضتها 3.4.أطعمة تسبب حموضة المعدة للحامليوجد الكثير من الأطعمة الحمضية التي تسبب حموضة للحامل، وتؤثر على المعدة ويجب التقليل منها أو تجنبها، ومنها دبس الرمان والسكر والمايونيز والخل والأرز والقمح، وبعض السكريات ويجب العلم بأن الحامل خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل، تشعر بالحموضة أغلب الوقت لأن الجنين داخل الرحم يضغط على المعدة فيتسبب بخروج العصارة الهاضمة للمريء، وتنتهي حموضة المعدة للحامل بمجرد الولادة.علاج حرقة المعدة طبيعياتختلف وتتعدد طرق علاج حرقة المعدة بالمنزل ولا تختلف كثيرا عن علاج حرقة المعدة بالطب النبوي، لأن الطريقتين يعتمدان على تناول أطعمة تخفف من تركيز السائل المعدي أو العصارة الهاضمة، وأفضل هذه الأطعمة هي تناول التلبينة وشرب الحليب البارد، وتناول الآيس كريم والمثلجات، وشرب الزنجبيل والذي يعتقد الكثيرون حتى الآن أنه يسبب الحموضة بسبب طعمه الحار وهو اعتقاد خاطئ تمامًا.