تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 5 جنيهات و 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 708 جنيها، وعيار 18 نحو 607 جنيها، وعيار 24 نحو 809 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5664 جنيها.
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التعليقات على تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات
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