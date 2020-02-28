تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات

صورة الخبر: تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات
تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 5 جنيهات و 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 708 جنيها، وعيار 18 نحو 607 جنيها، وعيار 24 نحو 809 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5664 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بشكل كبير خلال تعاملات الأربعاء، وتراوحت قيمة التراجع بين 9 و11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72680

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434484%2F%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B9%2D%25D9%2583%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2582%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25AF%2D6%2D%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager