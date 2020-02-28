

تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي والعيار يفقد 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 5 جنيهات و 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 708 جنيها، وعيار 18 نحو 607 جنيها، وعيار 24 نحو 809 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5664 جنيها.

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وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بشكل كبير خلال تعاملات الأربعاء، وتراوحت قيمة التراجع بين 9 و11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.