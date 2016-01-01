

البلغم.. لماذا يصيبنا في الشتاء وكيف نقاومه؟ البلغم.. لماذا يصيبنا في الشتاء وكيف نقاومه؟

يرتبط البلغم دائما بالسعال والمعاناة من البرد، وهي المادة المائعة التي تفرزها الأغشية المخاطية والتي ربما لا تشكل أزمة لدى البعض، لكنها تصيب آخرين بمشكلات متعددة تتعلق بصعوبة في التنفس في بعض الأحيان، لذا نوضح الآن أسباب وأعراض وكذلك علاجات لأزمة البلغم.



أسباب وأعراض

يشير الأطباء إلى أن القصبة الهوائية هي منبع البلغم، حيث تتحد البكتيريا مع المخاط، لتزيد إفرازات البلغم في حال المعاناة من نزلات البرد والإنفلونزا، والتي تصيب أغلبنا خلال فصل الشتاء قارس البرودة، الأمر الذي يرتبط أيضا بالتهابات وتهيج وعدوى لدى الممرات الهوائية في الجسم.



أما عن الأعراض التي تكشف عن المعاناة من البلغم بشكل يتجاوز الشكل الطببعي، أو بصورة تبرز الإصابة بمرض أو عدوى ما، فإنها تتنوع بين الإصابة بالسعال والحمى، سواء كان ذلك مع معاناة الجسم من التعرق الزائد أم لا، كذلك يمكن لاتحاد السعال مع صداع الرأس، الدوخة، فقدان الشهية، الغثيان، أن يكشف عن معاناة صاحب تلك الأعراض من البلغم.

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علاجات منزليةينصح بزيارة الأطباء عند المعاناة من أي من الأعراض الصحية السابق ذكرها، لوصف أدوية علاجية ومضادات حيوية تعالج البلغم بسبب نزلات البرد والإنفلونزا، فيما يمكن في بعض الأحيان الاعتماد على علاجات منزلية لكنها لا تغني عن زيارة الطبيب في كل الأحوال.أول تلك العلاجات يتمثل في استنشاق البخار الذي يحول البلغم لمادة سائلة يسهل تخلص الجسم منها، الأمر الذي يمكن تحقيقه ببساطة عبر الاستحمام بالماء الساخن لمرتين في اليوم، حيث يتيح ذلك استنشاق بخار يساعد في الوصول للنتيجة المطلوبة، فيما ينصح كذلك بالغرغرة بواسطة الماء والملح، ليس فقط لدوره في علاج مشكلات الحلق، بل كذلك لقدرة هذا المزيج المدهش المكون من كوب مياه دافئ وربع ملعقة ملح، على مقاومة البكتيريا التي تسببت في العدوى من الأساس.علاج آخر يتلخص في الحصول على الزنجبيل والعسل، إذ يساهم الزنجبيل في علاج أزمات البرد والسعال، وفي علاج الجهاز التنفسي من مشكلاته، فقط عبر الحصول على 100 جرام من بعد تكسيره ودون الحاجة للمياه، بل يضاف إليه ملعقتان من العسل الخام قبل تسخين المزيج لنحو 15 ثانية فقط، ليصبح تناوله لمرتين في اليوم على مدار 3 أيام علاجا آمنا للبلغم.في النهاية ينصح باستخدام وسادة مريحة للرأس أثناء النوم، حيث يتبين أن إراحة الرأس بأسلوب صحي على مدار ساعات الاستلقاء على الفراش، لها تأثير كبير على الحالة التنفسية ومن ثم تصبح إحدى وسائل مقاومة البلغم.