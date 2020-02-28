أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

صورة الخبر: أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق
أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم، اليوم الجمعة في الأسواق.

وأضاف عبدالباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 130 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 100 إلى 130 جنيهًا، السجق من 100 إلى 125 جنيهًا.

وأوضح أن أسعار البفتيك واللستيك بين 110 و130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100 و125 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الضأن يبدأ من 120 وحتى 145 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 و110 جنيهات.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62814

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434480%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager