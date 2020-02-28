قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم، اليوم الجمعة في الأسواق.
وأضاف عبدالباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 130 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 100 إلى 130 جنيهًا، السجق من 100 إلى 125 جنيهًا.
وأوضح أن أسعار البفتيك واللستيك بين 110 و130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100 و125 جنيهًا.
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