

الطفل الأسترالي ضحية التنمر يرفض أموال التبرعات الطفل الأسترالي ضحية التنمر يرفض أموال التبرعات

رفضت عائلة الطفل الأسترالي كوادن بايلز، المعروف إعلاميا بضحية التنمر، رحلة مدينة ديزني، كما تعهدوا بالتبرع بالأموال التي تلقاها ابنهم والتي بلغت قيمتها 700 ألف دولار إلى الجمعيات الخيرية.



وكوادن بايلز هو طفل من أصحاب الهمم يعاني من القزامة، تحول إلى ترند عالمي بعد أن بدأت والدته حملة ضد التنمر.



وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، بدأت القصة بمقطع فيديو تردد صداه حول العالم، تحدث فيه الطفل الأسترالي ذو التسعة أعوام عن رغبته في الموت بعد تعرضه لأكثر من حادثة تنمر في المدرسة.

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جاء رد مستخدمي الإنترنت، بالدعم المعنوي والمادي، إذ فتح أحد المتبرعين بابا لجمع أموال ومساعدة الطفل في الذهاب إلى مدينة ديزني، وهي الدعوة التي حظيت بدعم الممثل الكوميدي الأمريكي براد ويليامز، كونه يعاني من القزامة بدوره.جمع أكثر من 20 ألف متبرع حول العالم 723 ألف دولار، 474 ألفاً منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، من أجل دعم عائلة "بايلز".ولدهشة العالم، قررت عائلة "بايلز" رفض الرحلة الترفيهية إلى مدينة ديزني ظهر الخميس، مفضلين أن تذهب هذه الأموال إلى الجمعيات الخيرية لمساعدتهم في التغلب على التنمر والأفكار الانتحارية.وجاء رد خالة "بايلز"، موندانرا، على رفض شقيقتها الأموال، بقولها: "لا يوجد طفل لا يرغب في الذهاب إلى مدينة ديزني، ولكن شقيقتي رأت أن علينا أن نركز على المشكلة الرئيسية؛ وهي التنمر، لا بد أن نحل مشاكل هؤلاء ممن يعانون من نفس المشكلة ولا يملكون صوتا للتعبير عنها".وما زالت عائلة بايلز تبحث عن الجمعيات الخيرية التي ستتبرع لها بهذا المبلغ، إلا أن اهتمامها مركز على مؤسستي الوعي بالتقزم في أستراليا، ومؤسسة بالون للشفاء.منذ ظهور فيديو "بايلز" والعالم بأكمله يحاول إظهار الدعم للصبي، إذ تلقى "بايلز" أكثر من دعوة لحضور حدث ترفيهي من بينها: مباراة كرة سلة في الدوري الأمريكي، كما تلقى دعوة لكبار الشخصيات في صالون تجميل أسترالي للحصول على قصة شعر جديدة.كما نال دعم كثير من الفنانين، من بينهم الممثل الأسترالي هيو جاكمان، الذي نشر مقطع فيديو قصير يحادث فيه بايلز ويعبر عن دعمه له في صراعه ضد التنمر.