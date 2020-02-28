السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول

صورة الخبر: السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول
السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول

قررت السعودية تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية وعند الوصول بشكل مؤقت لرعايا 7 دول، وذلك كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة السياحية في تغريدة، إنها قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية للقادمين من الصين، وإيطاليا، وكوريا، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وكازاخستان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة.

كما قررت الوزارة السعودية تعليق العمل بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها.

كذلك أعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، لكنها أكدت على عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي الإجراءات السعودية كإجراء احترازي بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج، وأكدت الرياض أن هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18719

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434478%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582%2D%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D9%25807%2D%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager