قررت السعودية تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية وعند الوصول بشكل مؤقت لرعايا 7 دول، وذلك كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة السياحية في تغريدة، إنها قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية للقادمين من الصين، وإيطاليا، وكوريا، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وكازاخستان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة.
كما قررت الوزارة السعودية تعليق العمل بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق