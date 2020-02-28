أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-2-2020

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أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-2-2020

يستعرض صدى البلد سعر الدولار اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه أمام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت أسعار صرف الدولار أمام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراءً و15.64 بيعا.

يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الجمعة، أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم الجمعة 17 فبراير 2020 على النحو التالي:

بنك عودة
١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٥٥ جنيه للشراء
١٥٫٦٥ جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع


المصرف المتحد

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع


كريدي أجريكول

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٤ جنيه للشراء

١٥٫٦٤ جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

١٥٫٥٤ جنيه للشراء

١٥٫٦٤ جنيه للبيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٣ جنيه للشراء

١٥٫٦٣ جنيه للبيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٣ جنيه للشراء

١٥٫٦٣ جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٥٣ جنيه للشراء

١٥٫٦٣ جنيه للبيع

بنك مصر

١٥٫٥٣ جنيه للشراء

١٥٫٦٣ جنيه للبيع

المصدر: صدى البلد

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