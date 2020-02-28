

أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-2-2020 أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-2-2020

يستعرض صدى البلد سعر الدولار اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه أمام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت أسعار صرف الدولار أمام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراءً و15.64 بيعا.



يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الجمعة، أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم الجمعة 17 فبراير 2020 على النحو التالي:

قد يعجبك أيضا...

بنك عودة١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعالبنك المصري الخليجي١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعالبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعالمصرف المتحد١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعكريدي أجريكول١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعمصرف أبو ظبي الإسلامي١٥٫٥٥ جنيه للشراء١٥٫٦٥ جنيه للبيعالبنك التجارى الدولي CIB١٥٫٥٤ جنيه للشراء١٥٫٦٤ جنيه للبيعالبنك العربي الأفريقي الدولي١٥٫٥٤ جنيه للشراء١٥٫٦٤ جنيه للبيعالبنك الأهلى اليونانى بمصر١٥٫٥٣ جنيه للشراء١٥٫٦٣ جنيه للبيعبنك مصر إيران للتنمية١٥٫٥٣ جنيه للشراء١٥٫٦٣ جنيه للبيعالبنك الأهلي المصري١٥٫٥٣ جنيه للشراء١٥٫٦٣ جنيه للبيعبنك مصر١٥٫٥٣ جنيه للشراء١٥٫٦٣ جنيه للبيع