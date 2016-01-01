كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم عن أزمة جديدة تواجه القتيل، لعدم تمكن أسرته من نقله إلى داخل الأراضى السورية.
وكتبت رهاب البيطار عبر حسابها بموقع تويتر: "هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق".
وأوضحت رهاب أن تقرير الطب الشرعي في دائرة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان نيقولا منصور، وهم الآن في انتظار انتهاء الإجراءات لاستلام الجثة والتصريح بدفنها في سوريا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على محامية أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم: لم نتمكن من نقله إلى سوريا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق