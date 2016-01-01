صلاة الجمعة .. هل لها سنة قبلها.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المؤذن يرفع الأذان ثم نصلي ركعتين ثم الآذان ثم الخطبة، وتكون السنة بعدية، أي بعد صلاة الجمعة.
وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " ما حكم الحضور متأخرا فى صلاة الجمعة وهل السُنة اولى ام درس العلم" ؟ .
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