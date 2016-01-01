

صلاة الجمعة صلاة الجمعة



صلاة الجمعة .. هل لها سنة قبلها.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.



أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المؤذن يرفع الأذان ثم نصلي ركعتين ثم الآذان ثم الخطبة، وتكون السنة بعدية، أي بعد صلاة الجمعة.



وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " ما حكم الحضور متأخرا فى صلاة الجمعة وهل السُنة اولى ام درس العلم" ؟ .

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رد الدكتور علي جمعة قائلا: درس العلم وصلاة السنة لا يتعارضان فإذا دخلت المسجد وبه درس علم فاجلس لسماع الدرس أفضل من صلاة السنة.وتابع: أما من ذهب متأخرا الى صلاة الجمعة فقد فاته فضل كبير والدليل من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشًا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر .