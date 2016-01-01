قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].
وأضاف مركز الأزهر عر الفيسبوك، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" [رواه مسلم].
قال ابن رشد -رحمه الله-: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.
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التعليقات على مركز الأزهر العالمي للفتوى: هكذا حدد النبي وقت صلاة الفجر
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