مركز الأزهر العالمي للفتوى: هكذا حدد النبي وقت صلاة الفجر

آخر الأخباراخبار المسلمين › مركز الأزهر العالمي للفتوى: هكذا حدد النبي وقت صلاة الفجر

صورة الخبر: مركز الأزهر العالمي للفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].

وأضاف مركز الأزهر عر الفيسبوك، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" [رواه مسلم].

قال ابن رشد -رحمه الله-: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.

وعليه: فوقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ" [رواه البخاري].

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مركز الأزهر العالمي للفتوى: هكذا حدد النبي وقت صلاة الفجر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41438

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434468%2F%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2589%2D%25D9%2587%25D9%2583%25D8%25B0%25D8%25A7%2D%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%2D%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AA%2D%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AC%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager