رد الأزهر على تعليق السعودية لتأشيرات العمرة

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صورة الخبر: الأزهر الشريف
الأزهر الشريف


تابع الأزهر الشريف ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" وتسببه في وفاة كثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.

وأكد الأزهر أن الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وأن موقف المملكة العربية السعودية جائز ومشروع ومأجور، بل هو واجب شرعًا لحفظ النفس، الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات.

وأيد هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تتخذها المملكة لمنع تفشي الأوبئة بين المسلمين الراغبين في أداء الشعائر الدينية من عمرة أو زيارة للمقدسات الإسلامية، فإنه يدعو الجميع إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل دول العالم، كما ينصح جميع المسؤولين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء وهي مسؤولية وضرورة دينية لا يجوز التهاون فيها.. داعيا المولى عز وجل أن يشفي المصابين جميعا، ويحفظ بلادنا والعالم كله من كل مكروه وسوء.

المصدر: elbalad

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