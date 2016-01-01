امتحان بلا مراقب في مدارس الوادي الجديد.. اعرف التفاصيل

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد
وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد


أكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ عدد من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الوادى الجديد مبادرة متميزة تحت عنوان "اختبار بلا مراقب".

وأوضح ان هذه المبادرة تأتي تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفعيلا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأشار مرغنى إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب التى من شأنها تكوين الشخصية وكذا تشجيع الطلاب على خوض الامتحانات بكل يسر وسهولة دون رهبة ودون اللجوء إلى الغش.

وأوضح أن هذه المبادرة تساعد على تهيئة الطلاب نفسيا لخوض الامتحانات وازالة المخاوف لديهم والرهبة والقلق خلال تلك الفترة.

فيما أشار مديرو الإدارات التعليمية أن المبادرة لاقت ترحابا شديدا من جميع طلاب المدارس لما لها من خلق جو نفسى هادئ وكذلك تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وتدريبهم على تحمل المسئولية فى جميع مواقفهم الحياتية.

المصدر: elbalad

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