أكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ عدد من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الوادى الجديد مبادرة متميزة تحت عنوان "اختبار بلا مراقب".
وأوضح ان هذه المبادرة تأتي تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفعيلا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وأشار مرغنى إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب التى من شأنها تكوين الشخصية وكذا تشجيع الطلاب على خوض الامتحانات بكل يسر وسهولة دون رهبة ودون اللجوء إلى الغش.
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التعليقات على امتحان بلا مراقب في مدارس الوادي الجديد.. اعرف التفاصيل
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