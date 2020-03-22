أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل وظيفة قيادية شاغرة تتمثل في مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بقصر الزعفران داخل الجامعة (حيث ينتهي التقديم من 22/3/2020 )، طبقا للشروط الواردة التي حددها رئيس الجامعة ببطاقة الوصف كالتالي:
- مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل.
- قضاء مدة قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق