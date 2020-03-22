تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل وظيفة قيادية شاغرة تتمثل في مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بقصر الزعفران داخل الجامعة (حيث ينتهي التقديم من 22/3/2020 )، طبقا للشروط الواردة التي حددها رئيس الجامعة ببطاقة الوصف كالتالي:



- مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل.



- قضاء مدة قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

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-اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون.-القدرة على القيادة والتوجيه.- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.-شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي.