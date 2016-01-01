تطبيقية حلوان تبدأ تطبيق فكرة إنتاج الطوب الأسمنتي صديق البيئة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تطبيقية حلوان تبدأ تطبيق فكرة إنتاج الطوب الأسمنتي صديق البيئة

صورة الخبر: كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

حصل مشروع الاستفادة من عوادم الاقمشة في انتاج نوعيات جديدة من بلوكات الطوب الاسمنتي المتوافق بيئيًا بديلًا للطوب الأحمر لطلاب قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، على موافقة التنفيذ من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة مشروعي بدايتي لتمويل مشروعات التخرج.

يعتمد المشروع على الاستفادة من عوادم الاقمشة في انتاج طوب اسمنتي كبديل للطوب الاحمر للحفاظ على البيئة من التلوث وهو اكثر قوة ومتانة وتحمل واخف في الوزن ولا يسبب تلوث البيئة، حيث تعتبر صناعة الطوب الأحمر في مصر من الصناعات الملوثة بيئيًا حيث ينتج من مصانعها ادخنة سوداء في صورة اكاسيد مميتة وخطيرة لها تأثير خطير على البيئة المحيطة وذلك لقربها من الكتل السكانية والاراضي الزراعية وتتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الربوية والسرطانية فضلا عن ذلك تأثيرها الضار على البيئة والانسان والحيوان والنبات .

وتعتبر الخصائص الفنية للحوائط المنتجة لمشروع طلبة الكلية من حيث نوعية الخامات وكثافتها ووزنها لها أثر كبير جيدا علي جودة المشآت.

ويهدف المشروع الى ايجاد الحلول والمخرجات الابتكارية القابلة للتنفيذ والتي تخدم المجتمع والبيئة، بجانب دعم التواصل بين الطلاب وسوق العمل لدعم الافكار المتميزة وتحويلها لمنتجات نهائية قابلة للتطبيق وخلق فرص عمل و مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والقضاء على التلوث الناتج من مصانع الطوب الأحمر تدريجيا وتحويلها إلى مصانع طوب اسمنتي متوافق بيئيًا.

بالإضافة إلى انتاج نوعيات جديدة من الطوب الاسمنتي المصمت صديقا للبيئة بمواصفات جديدة ذات أوزان خفيفة وله القدرة على العزل الحراري يحل محل الطوب الاحمر، وكذا التخلص من بعض عوادم الملابس الجاهزة واستخدامها في انتاج الطوب الاسمنتي محل الدراسة، بما يسهم فى زيادة قدرة الطوب المنتج على مقاومة الضغط تأهله للاستخدام كطوب حامل نظرًا لاستخدام عوادم الملابس الجاهزة في المكون الأساسي للطوب، بالإضافة إلى زيادة قدرة العزل الحراري للطوب المنتج مما يؤدي إلى وفرة في أحمال التكييف للمنشأ ، بجانب إنتاج هذه النوعيات من بلوكات الطوب الاسمنتي والمدعم بالعوادم تحت إشراف مصمم تطبيقي متخصص يتيح الفرصة لانتشارها وفتح مجالات جديدة للتصدير .

جدير بالذكر أن فريق المشروع مكون من الطالبة : مروة محمد طه محمود، شيري ميلاد عشم شفيق، هاجر احمد محمد ادريس، ايمان يسري عبد العزيز احمد، غدير يسن السيد فراج.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطبيقية حلوان تبدأ تطبيق فكرة إنتاج الطوب الأسمنتي صديق البيئة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45999

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434463%2F%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A3%2D%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2582%2D%25D9%2581%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%258A%2D%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2582%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager