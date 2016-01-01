حصل مشروع الاستفادة من عوادم الاقمشة في انتاج نوعيات جديدة من بلوكات الطوب الاسمنتي المتوافق بيئيًا بديلًا للطوب الأحمر لطلاب قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، على موافقة التنفيذ من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة مشروعي بدايتي لتمويل مشروعات التخرج.
يعتمد المشروع على الاستفادة من عوادم الاقمشة في انتاج طوب اسمنتي كبديل للطوب الاحمر للحفاظ على البيئة من التلوث وهو اكثر قوة ومتانة وتحمل واخف في الوزن ولا يسبب تلوث البيئة، حيث تعتبر صناعة الطوب الأحمر في مصر من الصناعات الملوثة بيئيًا حيث ينتج من مصانعها ادخنة سوداء في صورة اكاسيد مميتة وخطيرة لها تأثير خطير على البيئة المحيطة وذلك لقربها من الكتل السكانية والاراضي الزراعية وتتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الربوية والسرطانية فضلا عن ذلك تأثيرها الضار على البيئة والانسان والحيوان والنبات .
وتعتبر الخصائص الفنية للحوائط المنتجة لمشروع طلبة الكلية من حيث نوعية الخامات وكثافتها ووزنها لها أثر كبير جيدا علي جودة المشآت.
ويهدف المشروع الى ايجاد الحلول والمخرجات الابتكارية القابلة للتنفيذ والتي تخدم المجتمع والبيئة، بجانب دعم التواصل بين الطلاب وسوق العمل لدعم الافكار المتميزة وتحويلها لمنتجات نهائية قابلة للتطبيق وخلق فرص عمل و مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والقضاء على التلوث الناتج من مصانع الطوب الأحمر تدريجيا وتحويلها إلى مصانع طوب اسمنتي متوافق بيئيًا.
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التعليقات على تطبيقية حلوان تبدأ تطبيق فكرة إنتاج الطوب الأسمنتي صديق البيئة
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