انقلب قطار قادم من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا، وأكد مصدر بـ هيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.
حادث انقلاب قطار "الاسكندرية -مطروح"
وأكد مصدر بـ هيئة السكة الحديد أن انقلاب القطار منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية متجها إلى مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.
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التعليقات على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)
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