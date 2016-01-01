

انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل) انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)

انقلب قطار قادم من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا، وأكد مصدر بـ هيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.



حادث انقلاب قطار "الاسكندرية -مطروح"



وأكد مصدر بـ هيئة السكة الحديد أن انقلاب القطار منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية متجها إلى مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.

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تفاصيل انقلاب قطار ركاب الاسكندرية- مطروحوأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن القطار رقم 654 "الاسكندرية- مطروح" وهو قطار ركاب، ووقع ذلك نتيجة حدوث هبوط في السكة الحديد بسبب سوء حالة الطقس.وأضاف المصدر أنه وقعت إصابات خفيفة بين عدد من الركاب، ولا توجد وفيات بين الركاب.سبب انقلاب قطار الاسكندرية مطروحوأعلنت هيئة السكة الحديد عن انقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.وأشارت السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.