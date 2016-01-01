تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا للرئيس الراحل حسنى مبارك، والذى وافته المنية أمس، على إحدى محطات السكك الحديدية فى ألمانيا.
وأظهرت اللقطات المتداولة، صور الرئيس على إحدى محطات القطار فى ألمانيا.
وغيب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما، وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، حيث أقيمت جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضرها قيادات الجيش ورموز الدولة ووزاء الحكومة، فضلا عن رموز سابقين أيضا كانت عاصرت فترة الرئيس الراحل، ولكن تغيب عن المشهد بشكل ملحوظ المشير طنطاوي.
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التعليقات على بعد وفاته.. تعليق صورة الرئيس الراحل حسنى مبارك فى محطة سكك حديد ألمانيا
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