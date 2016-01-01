لاحظت مرسيدس الإقبال الكبير في الأعوام الأخيرة على السيارات العملية والأنيقة، لذا قررت طرح نموذج معدل ومميز من GLA تلبي من خلاله تطلعات أكبر شريحة من عشاق السيارات.
وتشد سيارة AMG GLA 45 S الجديدة من مرسيدس انتباه الملايين بهيكل هاتشباك أنيق ومميز، مزود بسقف بانورامي من الزجاج الأسود وجنح هوائي صغير يمنح المركبة الروح الرياضية ويزيد من ثباتها أثناء الحركة بسرعة كبيرة.
ووصلت ملامح التطور والعصرية إلى مقصورة هذه السيارة أيضا، إذ زودت بواجهة قيادة مميزة فيها شاشة تعمل باللمس تمتد على نصف طولها تقريبا، قسمها الموجود قبالة السائق يمكن استعماله لمراقبة السرعة والمعدل دوران المحرك ومعدلات الوقود وغيرها من مؤشرات القيادة، فيما يستعمل النصف الآخر للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة.
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التعليقات على اقتصادية وقوية.. تحفة أخرى تنضم لأسرة مرسيدس
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