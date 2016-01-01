

تعرف على أسباب سهولة سرقة السيارات الحديثة تعرف على أسباب سهولة سرقة السيارات الحديثة

يعتقد كثير من قائدي السيارات أنه كلما كانت السيارة حديثة، كلما تمتعت بمزايا وأنظمة أمان أكبر ضد السرقة، لكن بحثاً جديداً دحض هذه النظرية وأثبت خطأها!



حيث كشفت جمعية بريطانية تعرف باسم “Which”خاصة بشؤون المستهلكين، عن أن 80% من السيارات الحديثة التي تعتمد على فتح وغلق السيارة بدون مفتاح معرضة للسرقة بسهولة.



وأشارت الجمعية إلى أن السيارات المعرضة للسرقة في بريطانيا، هي الأكثر رواجاً وتحمل أسماء علامات كبيرة، وتشمل طرازات “جولف” و”نيسان” و”فورد فوكس” و”فورد فيستا” و”نيسان كاشكاي”.

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وأكدت الجمعية على أن الطرازات القديمة من السيارات هي الأكثر أماناً ضد السرقة، ومن أمثلتها “فوكسهول كورسا” وذلك لعدم احتوائها على نظام التشغيل عن بعد.ووفقاً للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا فقد ارتفعت نسبة سرقات السيارات في البلاد 10% في الفترة ما بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.وأن جزء كبير منها تم سرقته عبر أجهزة رخيصة يمكن شراؤها عبر الإنترنت، تستغل ضعف الحماية الموجودة في أنظمة تلك السيارات، خاصة التي تعتمد على زر تشغيل وإطفاء المحرك في السيارة، وهو ما يساعد على تدويرها دون الحاجة إلى المفتاح.ويعتمد اللصوص في عملية السرقة على جهازين، يرصد أولهما الإشارات الصادرة عن مفتاح التحكم عن بعد لدى صاحب السيارة، وجهاز آخر يرسل إشارات مماثلة.وعند تنفيذ عملية السرقة يقف اللص الأول قرب السيارة ومعه جهاز، فيما يقف اللص الثاني ومعه الجهاز الآخر بالقرب من الضحية، وحينها يتم إرسال الترددات إلى السيارة فيتم فتح أبوابها، وهكذا تتم عملية السرقة بسهولة.