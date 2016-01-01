

تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره

أعلنت شركة كيا رسميا عن تغيير شعارها قبل نهاية العام الجارى ، بعد أن أكد رئيس شركة كيا موتورز لصحيفة موتورجراف الكورية الجنوبية، أنه سيكون شعار الشركة الجديدة يشبه ذلك الموجود على السيارة الاختبارية Imagine، ولكن بالطبع مع وجود بعض الاختلافات " ويزعم أن هذا الشعار الجديد سيبدأ ان يتواجد على السيارات في شهر أكتوبر.



أما بالنسبة لسيارة كيا Imagine ، فقد تم عرضها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات لعام 2019 كسيارة اختبارية لكروس أوفر كهربائية، وتتميز بتصميم خارجي مستوحى من الكوبيه، وغطت الشركة الهيكل بستة طبقات من الطلاء الفضي من الكروم. وبالنسبة للتصميم الداخلي، كان هناك مجموعة من 21 شاشة على لوحة القيادة.



تتميز السيارة بوجود هذا الشعار الجديد على خطوط الزاويّة الواضحة. وهذا الشعار مختلف تمامًا عن الشعار الحالي للشركة كيا ، حيث نجد ان الجزء العلوي من K متصلا بالجزء العلوي من حرف I، والجزء السفلي من I يتصل بالجزء السفلي من حرف A.

وقال لوك دونكيروولكي، رئيس قسم التصميم في كيا، إن نسخة إنتاج Imagine كانت قيد التطوير وهناك اقترح أنها تشبه السيارة الاختبارية، ولكن لا تتوقع أن يكون هناك نفس التصميم الداخلي ذو الـ 21 شاشة.وكانت قد نشرت خدمة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية، في ديسمبر 2019، ان كيا قدمت طلبا لأخذ حقوق ملكية الشعار الجديد، كما انه هناك شائعة تفيد بأن الشركة قد تستخدم هذه الشارة الجديدة للطرازات الهجينة والكهربائية.



