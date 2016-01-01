5 خطوات تجعلك محترفاً في تفادي المطبات

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5 خطوات تجعلك محترفاً في تفادي المطبات

تعتبر المطبات الاصطناعية أحد أهم طرق السلامة المتبعة حول العالم، وهي ابتكار أوجدته إدارات المرور لكبح جماح السائقين أثناء السير في الشوارع المطلة على المدارس والمساجد والمستشفيات وغيرها.

لكنها في نفس الوقت تساهم في إيذاء السيارات والسائقين حال عدم الانتباه لها وتفاديها بالشكل الصحيح، لذا نستعرض لكم هنا نصائح هامة في كيفية تفادي مخاطر هذه المطبات على السيارة.

1- الانتباه لإرشادات المرور

يجب على قائدي السيارات الانتباه دائمًا لإرشادات إدارة المرور، والتي تبين وجود أماكن المطبات من خلال اللوحات الإرشادية، خاصة إذا ما كان يقود في طريق لا يعتاد السير عليه.

2- تخفيف السرعة

يجب تخفيف السرعة تماما قبل تخطيك للمطب بعدة أمتار، حتى لا يتم الاصطدام بالمطب بشكل قوي مما يؤدي لتلف أجزاء السيارة من الأسفل.

3- حزام الأمان
حزام الأمان من أهم العوامل التي تحافظ على سلامتك، لذا يجب المحافظة على ارتدائه أثناء القيادة، حيث أنه يعمل على حمايتك حال ارتطام سيارتك بمطب على سرعة عالية.

4- تمسك بمقود القيادة

في حال عدم رؤيتك للمطب في وقت مبكر فإنك ستضطر اجتياز المطب بسرعة عالية، فيجب حينها أن تتمسك بمقود القيادة جيدا ولا تستخدم المكابح بشكل مفاجئ حتى لا تؤذي نفسك وتجلب الضرر لسيارتك.

5 – المناورات

إذا كانت سيارتك من الموديلات المنخفضة، فإن المطبات تؤثر عليها جدا بالسلب وقد تتلف الأجزاء أسفل السيارة من الاحتكاك، لذا يجب عند تخطي المطب القيام بمناورة تتمثل في عبور المطب بشكل شبه عرضي.

المصدر: المربع نت

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