تعرف على 5 أسباب لاهتزاز محرك السيارة

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تعرف على 5 أسباب لاهتزاز محرك السيارة

عندما يهتز محرك السيارة فمن المحتمل بشكل كبير أن يكون هناك عطل أو تلف في أحد القطع الموجودة في المحرك أو الموجودة خارجه وخاصةً القطع التي تمتص الاهتزازات التي تحدث من خلال تشغيل المحرك وأهم الأعطال والقطع التي قد تؤدي إلى اهتزاز محرك السيارة .



اولا : بكرة عمود المرفق : عند تلفها بحيث لا تعمل بالشكل المناسب فمن بين الأعراض الأولى التي يلاحظها هو إهتزاز محرك السيارة .

ثانيا : انخفاض درجة الحرارة الخارجية : لأنه عندما تكون الحرارة منخفضة بشكل كبير فالمحرك يتأخر في الوصول الى حرارة التشغيل المثالية وبالتالي تحدث تلك الاهتزازات عند بداية التشغيل وتختفي بعدها

ثالثا : تلف أحد البواجي : عند وجود خلل أو تلف في إحدى بواجي السيارة يؤدي هذا الأمر الى حدوث إهتزازات في أداء محرك السيارة وتقطعات في عمله كما يؤدي الى نقص عزم السيارة وبعض الأعطال الأخرى نظرًا لعدم إحتراق خليط الهواء والوقود داخل المحرك بشكل جيد

رابعا : خلل أو تلف في إحدى البخاخات : فى هذه الحالة يحدث تخبط في عمل المحرك يسهل ملاحظته كما يؤدي الى ظهور أعراض أخرى من بينها ضعف العزم

خامسا : تلف قابض السيارة : عند تلف قابض السيارة ستلاحظ مجموعة من الأعطال ومن أهمها، إهتزاز محرك السيارة وصدور ضوضاء منه

المصدر: صدى البلد

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