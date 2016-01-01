تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثير الدهشة، لطبيبة بيطرية في أستراليا تسحب منشفة من معدة ثعبان بعد أن ابتلعها من على إحدى شواطئ سيدني.
ويظهر المقطع المصور من قبل "مستشفى الحيوانات الصغيرة" في سيدني، ثعبانا بطول الـ3 أمتار يخضع لعملية طارئة بعد أن تم نقله للمستشفى من قبل عائلة شاهدته في اليوم السابق يبتلع المنشفة.وشاركت المستشفى المقطع عبر صفحتها على "فيسبوك" بهدف التثقيف بالحالة النادرة.
وقالت أوليفيا كلارك، الطبيبة المسؤولة عن العملية: "تم تخدير الثعبان وأخذ صور الأشعة لتأكيد موقع بداية المنشفة، قبل بدء العملية".
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التعليقات على بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان
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