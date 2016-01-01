

بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثير الدهشة، لطبيبة بيطرية في أستراليا تسحب منشفة من معدة ثعبان بعد أن ابتلعها من على إحدى شواطئ سيدني.



ويظهر المقطع المصور من قبل "مستشفى الحيوانات الصغيرة" في سيدني، ثعبانا بطول الـ3 أمتار يخضع لعملية طارئة بعد أن تم نقله للمستشفى من قبل عائلة شاهدته في اليوم السابق يبتلع المنشفة.وشاركت المستشفى المقطع عبر صفحتها على "فيسبوك" بهدف التثقيف بالحالة النادرة.



وقالت أوليفيا كلارك، الطبيبة المسؤولة عن العملية: "تم تخدير الثعبان وأخذ صور الأشعة لتأكيد موقع بداية المنشفة، قبل بدء العملية".

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وبعد ذلك، تم استخدام منظار داخلي مرن لتصوير المنشفة الموجودة في معدته، ثم استخدم الفريق الطبي ملقطا طويلا جدًا لإزالتها بعناية.وحصل الفيديو على إشادة واسعة من محبي الحيوانات حول العالم، وانهالت تعليقات الشكر للطبيبة التي حرصت على إنقاذه وللعائلة التي سارعت بنقله إلى المستشفى.والثعبان من فصيلة "البيثونات" غير السامة التي تتواجد في أفريقيا وآسيا وأستراليا، ومن بين أعضائها يوجد بعض أكبر الثعابين في العالم والمعروف من أجناسها حاليا ثمانية أجناس و 31 نوعا.