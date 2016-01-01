بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان

آخر الأخباراخبار منوعة › بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان

صورة الخبر: بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان
بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثير الدهشة، لطبيبة بيطرية في أستراليا تسحب منشفة من معدة ثعبان بعد أن ابتلعها من على إحدى شواطئ سيدني.

ويظهر المقطع المصور من قبل "مستشفى الحيوانات الصغيرة" في سيدني، ثعبانا بطول الـ3 أمتار يخضع لعملية طارئة بعد أن تم نقله للمستشفى من قبل عائلة شاهدته في اليوم السابق يبتلع المنشفة.وشاركت المستشفى المقطع عبر صفحتها على "فيسبوك" بهدف التثقيف بالحالة النادرة.

وقالت أوليفيا كلارك، الطبيبة المسؤولة عن العملية: "تم تخدير الثعبان وأخذ صور الأشعة لتأكيد موقع بداية المنشفة، قبل بدء العملية".

وبعد ذلك، تم استخدام منظار داخلي مرن لتصوير المنشفة الموجودة في معدته، ثم استخدم الفريق الطبي ملقطا طويلا جدًا لإزالتها بعناية.

وحصل الفيديو على إشادة واسعة من محبي الحيوانات حول العالم، وانهالت تعليقات الشكر للطبيبة التي حرصت على إنقاذه وللعائلة التي سارعت بنقله إلى المستشفى.

والثعبان من فصيلة "البيثونات" غير السامة التي تتواجد في أفريقيا وآسيا وأستراليا، ومن بين أعضائها يوجد بعض أكبر الثعابين في العالم والمعروف من أجناسها حاليا ثمانية أجناس و 31 نوعا.

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو.. استخراج منشفة من بطن ثعبان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44912

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434443%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588%2D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%2D%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B4%25D9%2581%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D8%25B7%25D9%2586%2D%25D8%25AB%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager